Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на юго-востоке Украины

Кремль: Путин и премьер Люксембурга Беттель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил
миграционный кризис и ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что российский лидер оценил деструктивные действия Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения Украиной минского «Комплекса мер».

По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные РФ гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине, а также возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Популярный комик оценил шансы начать карьеру в США
Релиз Samsung Galaxy S22 сорвали
Тарасову выписали из больницы
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник
В МГУ оценили вероятность отчисления Алисы Тепляковой после скандала на экзамене
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter