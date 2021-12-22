Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на юго-востоке Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил

миграционный кризис и ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что российский лидер оценил деструктивные действия Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения Украиной минского «Комплекса мер».

По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные РФ гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине, а также возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».