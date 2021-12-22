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В России оценили ущерб от киберпреступлений в 2021 году

Генерал-лейтенант Жданов: ущерб от киберпреступлений в РФ в 2021 году составил 90 млрд руб

Фото: Pixabay

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Генерал-лейтенант указал, что только телефонные мошенничества нанесли урон в размере 45 миллиардов рублей. Для сравнения, 2020 году общий ущерб от правонарушений в киберсфере составил 70 миллиардов.

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По мнению Жданова, в 2022 году ожидается рост киберпреступлений. «По оценкам международных экспертных сообществ, ущерб о совершенных киберпосягательств будет ежегодно увеличиваться, а в 2025 году ущерб от киберпреступлений достигнет 10,5 триллионов долларов ежегодно», — подчеркнул он.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов сообщил, что за 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. По его словам, каждый седьмой житель России подвергался нападкам злоумышленников. Причем, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

Марина Совина
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