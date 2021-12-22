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Случайно застрелившему заместителя мэра российского города вынесли приговор

Охотника, случайно застрелившего замглавы Новоуральска, приговорили к ограничению свободы

Фото: пресс-служба администрации Новоуральского городского округа

В Свердловской области охотника Алексея Шамеева, который случайно выстрелил на охоте в замглавы Новоуральска Михаила Черницкого, приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает URA.RU.

Также россиянин должен выплатить 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Убийство произошло в ночь на 28 ноября. Шамеев решил провести контрольный спуск курка, но не убедился, что в патроннике пусто, а ствол не направлен в людей. Пуля попала в левое бедро заместителя мэра. Скорая приехала к месту происшествия через 40 минут. К этому моменту Черницкий истек кровью и скончался.

Ранее сообщалось, что на Кубани россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты на кабана. Пострадавший браконьер скончался по пути в больницу.

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Мария Рубникович
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