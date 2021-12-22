Случайно застрелившему заместителя мэра российского города вынесли приговор
В Свердловской области охотника Алексея Шамеева, который случайно выстрелил на охоте в замглавы Новоуральска Михаила Черницкого, приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает URA.RU.
Также россиянин должен выплатить 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда.
Убийство произошло в ночь на 28 ноября. Шамеев решил провести контрольный спуск курка, но не убедился, что в патроннике пусто, а ствол не направлен в людей. Пуля попала в левое бедро заместителя мэра. Скорая приехала к месту происшествия через 40 минут. К этому моменту Черницкий истек кровью и скончался.
Ранее сообщалось, что на Кубани россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты на кабана. Пострадавший браконьер скончался по пути в больницу.