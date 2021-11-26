Россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты на кабана

Минприроды Кубани: браконьер застрелил своего напарника, когда охотился на кабана

На Кубани россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края.

Инцидент случился 25 ноября. Двое жителей станицы Бжедуховской отправились охотиться на кабана в заказнике «Белореченский».

«В ходе совершения незаконных деяний не только добыта особь дикого кабана, но и одним охотником нанесено огнестрельное ранение другому», — говорится в сообщении. Пострадавший браконьер скончался по пути в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов и государственный инспектор министерства природных ресурсов по региону обнаружили два незарегистрированных охотничьих ружья и убитого кабана. По факту произошедшего ведется следствие.

В середине ноября в Якутии, в зоне абсолютного покоя резервата «Сюгджэр» в Нюрбинском районе, задержали судью, пристава и сотрудника ФСБ во время незаконной охоты. У них изъяли оружие, боеприпасы, 13 оленьих туш и одного соболя.