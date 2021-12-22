Стало известно об ухудшении состояния одного из заразившихся омикроном россиян

У зараженного омикрон-штаммом COVID-19 россиянина развилась пневмония. Об ухудшении состояния одного из инфицированных в эфире программы «Док Ток» на Первом канале заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что клинические проявления встречаются у 10 процентов зараженных омикроном граждан.

Медик пояснил, что всего в больницах Подмосковья остаются более 30 пациентов с омикрон-штаммом. У трех из них заметны клинические проявления инфекции.

У прошедших все этапы вакцинации такие проявления отсутствуют, добавил Осипов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Вместе с тем из больницы уже выписаны первые 16 инфицированных новой разновидностью россиян.