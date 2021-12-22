ФСБ пришла с обыском в министерство культуры российского региона

ФСБ и ОМОН пришли с обысками в министерство культуры Оренбургской области в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело связано с финансированием работ местной строительной компании. В ее офисе силовики также провели обыски.

Ранее в Краснодаре задержали Андрея Алексеенко, назначенного на пост главы города 17 ноября. В мэрии и у него дома провели обыски. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в 2018 году. По версии следствия, занимая пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края, Алексеенко получил взятку в виде оружия стоимостью 1,6 миллиона рублей. За это он выдал заключения о приемке многоквартирного дома, построенного с нарушениями.