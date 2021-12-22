Снятый при сотрудничестве с Россией фильм попал в шорт-лист «Оскара»

Картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», пишет ТАСС.

В шорт-листе оказались фильмы из 15 государств. Среди них Панама, Иран, Австрия, Испания, Косово, Германия, Бельгия, Бутан, Дания, Исландия, Италия, Япония, Мексика, а также Норвегия. Всего на конкурс прислали 87 заявок по этой номинации.

В шорт-лист попала финская картина режиссера Юхо Куосманена. Фильм был снят при сотрудничестве студий из Финляндии, России и Эстонии.

Согласно правилам «Оскара», побороться за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» могут картины длительностью более 40 минут. Они должны быть произведены за пределами США и иметь свыше 50 процентов диалогов не на английском языке.

В последний раз Россия попадала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» в 2017 году с фильмом «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

О том, что «Разжимая кулаки» рассматривают на «Оскаре», стало известно 7 декабря.