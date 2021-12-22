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В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

Сенатор Абрамов заявил, что США лицемерят, когда говорят про отход РФ от норм ВТО
Иван Абрамов

Иван Абрамов. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Главное нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО) заключается в введении односторонних санкций против России. Так на обвинения в адрес РФ торгового представителя США Кэтрин Тай ответил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

По его словам, российские программы импортозамещения являются попыткой смягчить последствия от этих противозаконных действий. Абрамов добавил, что Тай лицемерит. «Если мы говорим об отходе от норм ВТО — это санкции, это первое грубейшее нарушение принципов Всемирной торговой организации», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что в рамках программ импортозамещения Россия выработает меры, позволяющие смягчить последствия введенных в отношении страны санкций.

Ранее торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО, и поэтому решили работать над ответными мерами по линии ВТО, а также помешать РФ в развитии данного направления.

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Юлия Ямпольская
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