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США решили помешать России в развитии импортозамещения

Торговый представитель США Тай: Вашингтон помешает России в развитии импортозамещения

Фото: Pixabay

Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО), и поэтому решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления. Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, передает РИА Новости.

«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция», — сказала Тай.

Она добавила, что нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.

Тай также заявила, что офис торгового представителя продолжит работать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению. Также российский лидер добавил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения.

Марина Совина
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