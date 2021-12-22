Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед праздниками

Директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь заявил, что перед праздниками киберпреступники стали обманывать россиян, похищая их учетные данные для входа в различные аккаунты, а затем изменяя их, сообщает РИА Новости

Эксперт предупредил, что перед Новым годом участилась схема мошенников с кражей учетных данных граждан. Они осуществляют обман посредством рассылки писем якобы от службы безопасности или представителей сервиса с просьбой изменить пароль. Нажимая на эту кнопку, россияне попадают на сервер злоумышленника.

«Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», — предупредил директор Solar inRights.

Бондарь подчеркнул, что схема с подменой паролей опирается на базовые правила информационной безопасности. В частности, одна из таких рекомендаций подразумевает регулярную смену данных для входа в учетные записи.

«Большинство пользователей так или иначе слышали об этом, поэтому, когда в конце года они получают от мошенников письма с просьбой поменять пароль от учетной записи, это не выглядит подозрительно», — отметил специалист.

Для защиты от мошенников Бондарь посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках, медицинских сервисах. При получении письма он порекомендовал перейти не по ссылке из него, а войти через приложение или ввод названия сервиса в поисковой системе,, чтобы изменить пароль.