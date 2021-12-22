Назван лучший перекус для путешествий

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что для путешествий лучше взять полезный перекус. Например, овсянку или гречку, которые можно запарить в термосе, передает АГН «Москва».

Соломатина рассказала, что перекус для путешествий должен быть похож тому набору продуктов, что человек берет с собой на работу или в машину, где невозможно что-то приготовить. Она посоветовала запаривать в термосе овсяную или гречневую крупу, но не быстрорастворимые каши.

Лучшим перекусом диетолог также назвала цельнозерновой хлеб, заранее нарезанные овощи и сыр, сухофрукты — финики, курагу, чернослив, сушеные бананы — и орехи. Такие продукты легко убирать в баночки из-под БАДов или каких-то препаратов, что позволяет не трогать еду руками.

Врач добавила, что в стрессовой ситуации в аэропорту или на вокзале организм способен сократить число ферментов, которое выделяет в привычных условиях. Это осложняет процесс пищеварения, предупредила Соломатина.

«Просто нужно понимать, что даже у здорового человека, который сидит долгое время, может нарушиться перистальтика желудочно-кишечного тракта. И ему может быть сложно переварить мясо, которое подают в самолетах. Он на земле бы даже не заметил, все нормально. А там это может вызвать какое-то брожение, метеоризм», — заключила диетолог.

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