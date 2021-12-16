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Россиянам дали советы по выбору сухофруктов

Диетолог Панченко посоветовала выбирать сухофрукты без блеска и потрескавшейся кожи

Фото: Pixabay

Диетолог Светлана Панченко рассказала россиянам, как правильно выбирать сухофрукты. В интервью РИА Новости она призвала обращать внимание на их внешний вид, поскольку он может стать признаком скрытого вреда продукта.

Панченко дала совет «хорошо присматриваться» ко всем сухофруктам, поскольку их внешний вид «подскажет», как высушен и обработан продукт. Если он блестящий и мягкий, то при его обработке с большой вероятностью использовали жир или глицерин. Например, финики приобретают «глянцевость» благодаря вымачиванию в сахарном сиропе.

Кроме того, большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы: это обеспечивает более длительное хранение и защиту от паразитов. Поэтому диетолог посоветовала выбирать сухофрукты без блеска и потрескавшейся кожи.

«Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи — в скорлупе», — заключила Панченко.

Ранее диетолог Людмила Микитюк перечислила четыре самых полезных сухофрукта. К ним она отнесла изюм, курагу, финики и чернослив.

Марина Совина
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