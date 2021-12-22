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Россиянин побывал в Таиланде впервые с начала пандемии и удивился низким ценам

Российский турист посетил Пхукет впервые после начала пандемии и рассказал о низких ценах

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский турист впервые после начала пандемии коронавируса посетил Таиланд и рассказал о том, как за несколько лет изменились цены на курорте. Своими впечатлениями он поделился в блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, когда он был последний раз на Пхукете, остров напомнил ему Анапу и Геленджик из-за наплыва отдыхающих из России. «Наши лежали штабелями в пять рядов, затмив даже китайцев. Чтобы зайти в воду, нужно было очередь занимать», — описал он происходившее ранее.

Однако сейчас ситуация изменилась — автор рассказал, что людей стало меньше. Но главное, что его удивило — это низкие цены на все. «По привычке я настроился тратить здесь большие деньги и сразу обменял на баты 1000 долларов (около 74 тысяч рублей). Обычно такая сумма уходила у меня на пхукетском отдыхе за неделю», — отметил турист и добавил, что в итоге эти деньги тратились очень медленно.

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Так, отели на курорте подешевели в среднем в три-четыре раза — забронировать номер в четырехзвездочной гостинице теперь можно от 1000 рублей, в пятизвездочной — от 2000. Также упали цены на мобильную связь. Три дня безлимитного интернета можно приобрести за один бат (два рубля).

Кроме того, снизилась стоимость некоторых услуг. Например, сеанс тайского массажа в обычном салоне обойдется в 150 бат (330 рублей). «Да еще и таксисты стали более сговорчивыми. Вездесущая пхукетская тук-тук-мафия вдруг стала делать большие скидки на свои услуги», — отметил автор.

Ранее 21 декабря власти Таиланда ограничили въезд туристов в страну. Приостановлено действие системы приема Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Как заявил премьер-министр королевства, Прают Чан-Оча, меры будут действовать как минимум до 4 января.

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Мария Гейн
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