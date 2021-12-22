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Российским врачам и учителям подарят гаджеты для работы

Минцифры может передать 360 тысяч планшетов на ОС «Аврора» врачам и медикам в 2022 году

Фото: Pixabay

Планшеты на российской операционной системе (ПО) «Аврора», приобретенные для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, могут передать врачам и учителям в 2022 году. Предполагается, что уже в феврале Росстат направит устройства в Минцфиры для дальнейшего перераспределения, сообщают «Известия».

Сейчас на 360 тысячах планшетов, которые подарят врачам и учителям для работы, сбрасывают настройки, удаляют данные и прикладное ПО. В Минцифры подтвердили, что изучают возможность передачи гаджетов сотрудникам медицинских и образовательных учреждений. Ведомства обсуждают детали этой процедуры.

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«Дальнейшую судьбу планшетов определит правительство на основе рекомендаций Минцифры», — подчеркнул глава пресс-службы Росстата Игорь Ваган.

Ваган добавил, что ведомство высоко оценило работу планшетов на «Авроре» в ходе переписи населения. В Росстате отметили отзывчивый интерфейс устройства, его продолжительную работу от одного заряда и качество сборки.

Кроме того, Минцифры сейчас составляет список заявителей на получение планшетов. Их будут отбирать по нескольким критериям, среди которых сценарии использования устройства и соответствие качеств гаджета описанным целям, отметил Павел Эйгес, гендиректор компании «Открытая мобильная платформа», занимающейся разработкой «Авроры».

Ранее Минцифры опровергло планы на запрет иностранного ПО в школах. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не актуальна.

Марина Совина
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