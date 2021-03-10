Минцифры опровергло планы на запрет иностранного ПО в школах

Минцифры опровергло планы, которые якобы включали в себя запрет иностранного программного обеспечения (ПО) в российских школах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о возможном запрете иностранного ПО в школах в декабре 2021 года появилась в газете «Ведомости». Издание ссылалось на план министерства по стимулированию развития IT-отрасли. Однако в Минцифры ответили, что данный документ не актуален.

В октябре прошлого года российским школам разрешили самостоятельно выбирать программное обеспечение для организации учебного процесса.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Образование», который, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.