Российским школам разрешили самостоятельно выбирать программы для обучения

Российским школам разрешается самостоятельно выбирать программное обеспечение для организации учебного процесса. Об этом заявил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.

«И даже, например, я вам рассказываю про контент: мы предоставим государственный бесплатный верифицированный контент с первого по одиннадцатый класс, но если педагог в рамках образовательного процесса захочет воспользоваться другим ресурсом или сделать что-то свое, это его право», — сказал Кузьмин.

Также он отметил, что в настоящее время идет работа над российскими платформами для коммуникации, которые станут аналогом Zoom и Teams.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6-11 классов на дистанционку до 1 ноября. Младшеклассники продолжат очное обучение после окончания каникул. Градоначальник объяснил, что старшие школьники больше подвержены риску заражения вирусом, но им легче приспособиться к учебе из дома.

8 октября сообщалось, что в России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в некоторых регионах планируют перенести каникулы. Однако, по его словам, это укладывается в календарный год и не нарушает единое образовательное пространство.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Образование», который, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.