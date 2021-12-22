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Жириновский подарил Рашкину книгу «Все о животных»

Лидер ЛДПР Жириновский подарил депутату Госдумы от КПРФ Рашкину книгу «Все о животных»

Кадр: ren.tv

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подарил депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину, который подозревается в незаконной охоте на лося, книгу «Все о животных». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политик отметил, что депутат, вероятно, прочтет книгу и «никого убивать не будет». Кроме того, добавил Жириновский, после прочтения у Рашкина «руки не потянутся к ружью».

Ранее Басманный суд запретил депутату Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Уточняется, что политик не сможет покидать свое жилище в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября. Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Юлия Ямпольская
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