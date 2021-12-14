Депутату Рашкину запретили выходить из дома по ночам и охотиться

Басманный суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Парламентарий не сможет покидать свое жилище в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Депутат вину не признал

Адвокат Рашкина Константин Лазарев заявил, что ходатайство следствия и решение суда являются безосновательными. Его клиент не признает свою вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. Юрист пообещал, что защита будет обжаловать вынесенный судебный запрет.

Сам Рашкин отметил, что готов дать показания в любом месте, в любое время, «так сказать, по вызову». Также он заверил, что продолжит заниматься законотворческой деятельностью, посетовав на то, что наложенные ограничения затруднят его работу.

Шансы Рашкина избежать тюрьмы

В случае вынесения обвинительного приговора по статье 258 УК РФ («Незаконная охота») Рашкину грозит штраф или условный срок, рассказал «Ленте.ру» управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он отметил, что, поскольку лишенный депутатской неприкосновенности парламентарий впервые привлекается к ответственности, то наказание в виде лишения свободы вероятнее всего не последует.

В то же время юрист отметил, что 12 из 934 человек, осужденных по этой статье за последние три года, получили реальные сроки наказания. Максимальным наказанием по статье 258 УК РФ является лишение свободы на срок до пяти лет.

Мнение партии

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что уголовное дело против Рашкина «яйца выеденного не стоит», а сам политик заслуживает только штраф.

Мы рассматриваем это не как уголовное дело на Рашкина, а давление на партию, которая показала хорошие результаты на выборах, которая поддерживает людей, и которая аккумулирует весь протест, который будоражит всю страну Александр Ющенко секретарь ЦК КПРФ

Также Ющенко отметил, что дело Рашкина — «политический процесс, который окрашен темнотой леса и всякими животными интерпретациями». Он пообещал, что КПРФ продолжит защищать своего члена.

Лидер партии Геннадий Зюганов в свою очередь отметил, что Рашкин «плохо поступил», когда публично врал о том, что не убивал лося. При этом, говоря о лишении Рашкина неприкосновенности, он заявил, что «такого паскудства не видел давно!».

Сам депутат ранее рассказал, что охотился в лесу незаконно. По его словам, он не проверял, имеются ли разрешения на охоту. Кроме того, Рашкин признал себя морально виновным в данной ситуации.

Депутат от КПРФ признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября.