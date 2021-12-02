В КПРФ оценили уголовное дело против Рашкина фразой «яйца выеденного не стоит»

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что уголовное дело против депутата Госдумы Валерия Рашкина «яйца выеденного не стоит», а сам политик заслуживает только штраф. Такую оценку он дал в разговоре с Газетой.Ru.

Как отметил Ющенко, в партии дело депутата расценивают как давление на КПРФ. По его словам, там надеются на честное расследование.

«Рашкин неоднократно обращался, чтобы впрямую с ним проработали, и он готов был ответить на все вопросы, не привлекая такого внимания. Мы рассматриваем это не как уголовное дело на Рашкина, а давление на партию, которая показала хорошие результаты на выборах, которая поддерживает людей, и которая аккумулирует весь протест, который будоражит всю страну», — подчеркнул секретарь партии.

Вместе с тем он напомнил об обращениях КПРФ в Следственный комитет (СК) с просьбой возбуждения уголовного дела против председателя ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его высказываниями о партии.

Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин завел уголовное дело против депутата Государственной Думы от КПРФ Рашкина.

25 ноября в Госдуме проголосовали за лишение политика депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого была обнаружена туша убитого лося.