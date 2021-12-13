Рашкин пообещал продолжить депутатскую деятельность

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что планирует продолжать работать. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом парламентарий признал, что наложенные на него Басманным судом Москвы запреты затруднят его законотворческую деятельность.

Ранее суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома с 23:00 до 07:00. Депутат свою вину не признал и пообещал обжаловать запреты.

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).