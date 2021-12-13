Депутат Рашкин обжалует наложенные судом запреты на охоту и выход из дома ночью

Защита подозреваемого в убийстве лося на незаконной охоте депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Ращкина обжалует наложенные на него судом запреты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката парламентария Константина Лазарева.

По словам Лазарева, ходатайство следствия и решение суда являются безосновательными. Он отметил, что защита будет обжаловать запрет охотиться на время следствия и выходить из дома. Помимо этого, адвокат добавил, что его доверитель по-прежнему не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.

Рашкин также заявил, что готов дать показания в любом месте, в любое время, «так сказать, по вызову», обращение депутата опубликовал Telegram-канал Mash. Парламентарий добавил, что для него это не составляет труда.

Ранее Басманный суд запретил Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали собеседники РИА Новости, уточнив, что запрет будет действовать до 13 февраля

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября парламентарий вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).