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В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

Глава НМИЦ Фисенко: вакцинация от COVID-19 для подростков будет добровольной

Фото: Shutterstock

Вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной. Об этом заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что прививку будут делать подросткам по письменному заявлению родителей. «Это четко прописано в приказе Минздрава России о ее включении в календарь прививок по эпидпоказаниям. Тут никаких разночтений быть не может», — сказал Фисенко.

Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в числе которых и прививка от COVID-19. Вакцинация детей от 12 до 17 лет, согласно приказу, будет проходить добровольно и по письменному заявлению одного из родителей.

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Анна Филипенко
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