Посол Украины пожаловался на безразличие Германии к интересам Киева

Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, пожаловался на безразличие в интервью центру Ukrainian Prism посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Как отметил дипломат, ФРГ «возможно и по праву» является великой культурной нацией. По его словам, для Украины это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это очень часто.

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой», — сказал Мельник, отметив, что в результаты слова Киева остаются без внимания.

Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить отдельные вопросы «в публичную плоскость». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, принимаются непублично в узком кругу.

Ранее Мельник разочаровался в новом канцлере Германии Олафе Шольц. По его мнению, Украина не дождется от Берлина предоставления вооружения. При этом, по его словам, предоставление Киеву вооружения для самозащиты усилило бы позиции ФРГ и для продвижения посреднической миссии, которая в настоящее время «находится в тупике».