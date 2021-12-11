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Посол Украины разочаровался в новом канцлере Германии

Посол Украины Мельник: слишком оптимистично ждать от ФРГ предоставления вооружения
Андрей Мельник

Андрей Мельник . Фото: сайт посольства Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник разочаровался в новом канцлере Германии Олафе Шольц. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

По его мнению, Украина не дождется от Берлина предоставления вооружения. «Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс», — сказал он. Он добавил, что эта позиция, «с моральной точки зрения не выдерживающая критики», будет сохранена немецкими властями.

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Дипломат подчеркнул, что официальных объяснений такого решения от предыдущего правительства ФРГ Украина не получала.

«Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям», — заявил дипломат.

Мельник добавил, что власти Украины не теряют надежды на смену позиции Германии по данному вопросу. По его словам, предоставление Киеву вооружения для самозащиты усилило бы позиции ФРГ и для продвижения посреднической миссии, которая в настоящее время «находится в тупике».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.

Марина Совина
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