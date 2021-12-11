Посол Украины разочаровался в новом канцлере Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник разочаровался в новом канцлере Германии Олафе Шольц. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

По его мнению, Украина не дождется от Берлина предоставления вооружения. «Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс», — сказал он. Он добавил, что эта позиция, «с моральной точки зрения не выдерживающая критики», будет сохранена немецкими властями.

Дипломат подчеркнул, что официальных объяснений такого решения от предыдущего правительства ФРГ Украина не получала.

«Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям», — заявил дипломат.

Мельник добавил, что власти Украины не теряют надежды на смену позиции Германии по данному вопросу. По его словам, предоставление Киеву вооружения для самозащиты усилило бы позиции ФРГ и для продвижения посреднической миссии, которая в настоящее время «находится в тупике».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.

