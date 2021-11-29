Посол Украины потребовал от ФРГ поддержать вступление страны в ЕС и репарации

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы. Об этом он написал в письме председателю Фонда «Берлинская певческая академия», передает РИА Новости.

По его словам, Киев имеет полное право ожидать от правительства Германии компенсации за свои огромные потери. Дипломат также отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в Европейском союзе (ЕС). При этом посол пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. По вопросу передачи архивов Баха Берлин также не отвечает на предложения о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине, подчеркнул Мельник.

Помимо этого, украинский посол рассказал, что за время оккупации во время Второй мировой войны Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73 процента от общих потерь культурных ценностей СССР.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал взыскать у Германии компенсацию за запуск газопровода «Северный поток-2». «Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — заявил политик. По словам Климкина, «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Киев, — это «грохнуть немцев» за «Северный поток-2».

