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Стало известно о проблемах в учебе девятилетней студентки МГУ

Однокурсницы девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказали о ее проблемах в учебе

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

У девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой есть долги по учебе из-за пропусков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали две ее однокурсницы.

Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы

однокурсница Тепляковой

Она добавила, что из-за этого у Алисы якобы могут быть большие проблемы во время сессии. Эту информацию подтвердила и другая студентка курса, которая учится с Тепляковой на одном направлении — психологии служебной деятельности.

По ее словам, девятилетняя студентка исправно ходила на лекции в первый месяц учебы. Сейчас девочка якобы появляется только на парах по математике, но не совсем часто.

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«Внутрисеместровые работы по некоторым предметам, которые дают зачет, Алиса не писала», — подтвердила она.

Ранее, 21 декабря, в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у Алисы пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, Тепляков начал кричать, когда Алиса во время экзамена спускалась с тьютором в туалет. Он заявлял, что хочет поговорить с преподавателями, и оскорблял сотрудников факультета. По другим данным, конфликт якобы произошел из-за плохой оценки Алисы.

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Анастасия Шейкина
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