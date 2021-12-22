«Дочка» «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения

Десять самолетов Т-500 стоимостью около 165 миллионов рублей, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени А.Г. Ромашина (дочка «Ростеха») у компании МВЕН, пропали. Об этом рассказал РБК первый заместитель гендиректора «Технологии» Алексей Будыкин.

Девять самолетов себестоимостью около 90 миллионов рублей по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Местоположение десятого, выставочного экземпляра также неизвестно. Пропажа была обнаружена 13 декабря.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — отметил Будыкин. «Технология» подала заявление о розыске самолетов и хочет добиться возбуждения уголовного дела. Проводится доследственная проверка.

Самолет прошел сертификацию в 2017 году. Т-500 может использоваться, например, для обследования больших промышленных объектов, воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти.

