Сбросившая 35 килограммов актриса снялась в облегающем наряде и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в облегающем наряде и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост возле новогодней елки, у которой лежит множество подарочных коробок. Уилсон снялась в черных легинсах с пайетками, топе с опущенными плечами и меховой отделкой в зоне декольте и туфлях-лодочках на каблуках. Публикация набрала 353 тысячи лайков.

Стройная фигура актрисы удивила фанатов, и они принялись выражать свое восхищение в комментариях под снимком. «Ты выглядишь невероятно! Очень вдохновляет!», «Поздравляю с потерей веса! Ты выглядела отлично и до этого, но сейчас ты приумножила свою красоту», «Черт возьми, какая худенькая! Выглядишь восхитительно!», «Сногсшибательная!» — высказывались они.

В ноябре Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.