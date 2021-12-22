В Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций. Об этом сообщает портал «Кубанские Новости».

С 23 декабря в музее имени Ф.А. Коваленко будут представлены работы художницы Елизаветы Бем. В экспозицию войдут 90 экспонатов: открытки, иллюстрации к азбуке и к книгам, выпущенным в конце XIX-начале XX веков в Париже, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Кроме того, посетители смогут увидеть раритетное издание книги-альбома «Типы из записок охотника И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бем» 1883 года выпуска.

Отмечается, что по рисункам Бем, основу творчества которой составляла детская тема, было выпущено более трехсот открыток. В советское время ее имя было забыто, а работы художницы использовались без упоминания автора.

Выставка будет доступна для посещения до 6 февраля 2022 года.

Ранее в декабре сообщалось, что в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка кожаной мозаики и батика. Работы на ней представила ученица российского модельера Вячеслава Зайцева, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Светлана Гарбузова.