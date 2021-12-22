На курорте «Роза Хутор» открыли горнолыжный сезон

Курорт Роза Хутор под Сочи объявил об открытии горнолыжного сезона. Об этом сообщается на сайте комплекса.

В среду, 22 декабря, в день старта зимнего сезона 2021-2022, в связи с благоприятными погодными условиями для катания открылась часть трасс на Северном склоне.

«Сейчас работают следующие трассы: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон". Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс", а также "Квартет" и "Шале"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для предстоящего зимнего сезона на Южном склоне были проложены новые трассы «Календула» (синяя) и «Черника» (красная), что позволило увеличить зону катания до 105 километров. Также появились два ленточных траволатора «Велес» и «Пегас» — таким образом, на курорте теперь 32 подъемника.

Кроме того, в честь старта сезона 25 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Программа праздника предполагает мероприятия на открытом воздухе: уникальное лазерное шоу с проекцией на здание Ратуши, выступление уличного оркестра, популярных диджеев и красочный фейерверк.

3 декабря начало горнолыжного сезона анонсировали на курорте «Красная поляна». Как сообщалось, сезон планировали открыть позже, однако благоприятные погодные условия позволили сдвинуть сроки.