Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названо полезное блюдо для новогоднего стола

Диетолог Гришина посоветовала сделать на Новый год полезный салат из фасоли, лука и яиц

Фото: Pixabay

Диетолог Яна Гришина заявила, что при активном образе жизни застолье на Новый год не отразится на фигуре человека. Она рассказала, какое блюдо не принесет вреда здоровью, в интервью РИА Новости.

При отсутствии режима физической нагрузки Гришина назвала алкоголь и жирные блюда худшим. что можно предложить организму. В таком случае она посоветовала сделать на Новый год стол из простых легких блюд.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января
Светлая ностальгия. О новогодних традициях СССР
Светлая ностальгия.О новогодних традициях СССР
15 декабря

Врач поделилась рецептом полезного салата для новогоднего стола: для нег понадобятся 0,5 банки консервированной красной фасоли, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны жирностью в десять процентов. К этим ингредиентам нужно добавить 200 граммов отварного или приготовленного на гриле куриного филе. Заправить блюдо Гришина посоветовала солью и горчицей по вкусу.

Ранее россиянам назвали опасность похудения к Новому году. Диетолог Дарья Русакова считает, что такой способ расстаться с лишним весом чреват обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта после застолья.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
В США ответили на слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Названо полезное блюдо для новогоднего стола
Полицейский с табличкой «Взятки не берем!» на столе попался на взятке
На сайте Госуслуг появится двухфакторная идентификация
В США отказались возвращать в тюрьмы отпущенных домой из-за пандемии заключенных
Россиянам раскрыли отличия между мясом цыпленка и курицы
Школьница решила сэкономить и вколола в губы косметическое масло для объема
На Украине предсказали катастрофу из-за желания страны вступить в НАТО
Оштрафованные на миллионы долларов компании Порошенко оспорят взыскание
Российским врачам и учителям подарят гаджеты для работы
В МГУ отреагировали на скандал с отцом девятилетней студентки
Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter