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Две россиянки обогатились на продаже несуществующего жилья

Сотрудницы агентства недвижимости в Ейске украли у клиентов 4,8 миллиона рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ейске (Краснодарский край) будут судить двух женщин, которые, будучи сотрудницами агентства недвижимости, украли у клиентов 4,8 миллиона рублей. Россиянкам удалось обогатиться на продаже несуществующего жилья, сообщается на сайте краевого управления МВД.

По данным следствия, 38-летняя глава агентства недвижимости и ее 31-летняя подчиненная заключили с тремя гражданами договоры строительства жилых домов. Они знали, что не выполнят взятые на себя обязательства — у женщин не было разрешений на возведение зданий. Но это не помешало им взять у клиентов 4,8 миллиона рублей в качестве оплаты по договорам. Средства предполагаемые мошенницы потратили на собственные нужды.

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При этом для создания видимости деятельности обвиняемые за два года вернули потерпевшим часть вложенных денег — около 72 тысяч рублей. В настоящее время женщины находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Россиянкам грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

В ноябре стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорке.

Нина Ташевская
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