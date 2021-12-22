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Задержанный зампредседателя законодательного собрания Натаров попал в больницу

Зампредседателя заксобрания Красноярского края Натаров попал в больницу после задержания

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Натаров попал в больницу после задержания. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает ТАСС

По данным агентства, ему должны были избрать меру пресечения в Железнодорожном районном суде Красноярска. В настоящее время адвокаты знакомятся с материалам уголовного дела в отсутствие своего подзащитного.

Задержание Натарова связано с уголовными делами, по которым проходит его сын, экс-советник губернатора Красноярского края Антон Натаров, которого обвиняют в экономических преступлениях.

В СКР считают, что Натаров может препятствовать следствию. В связи с этим велика вероятность, что зампредседателя Законодательного Собрания отправят в СИЗО.

Владимир Седов
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