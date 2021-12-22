Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР показал видео с задержанным мэром Краснодара

Задержанного нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко показали на видео

Задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко показали на видео. Ролик в среду, 22 декабря, публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах чиновник в пиджаке и белой рубашке сидит в кабинете следователя СКР, который сообщает задержанному, что он задержан за получение взятки через посредника.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Алексеенко оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Ему вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края. Посредник передал Алексеенко ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Алексеенко был назначен на пост главы Краснодара 17 ноября.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Суд отклонил жалобы блогера Хованского
Дана Борисова показала живот после липосакции
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Две россиянки обогатились на продаже несуществующего жилья
Лавров предрек скорый уход США из Сирии
Треть российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам
Ургант пошутил про дорогие билеты на новогодний концерт Сердючки
Стало известно об ухудшении состояния одного из заразившихся омикроном россиян
Ректора Казанского университета обвинили в заказном убийстве
В Корее покажут 6G
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter