СКР показал видео с задержанным мэром Краснодара

Задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко показали на видео. Ролик в среду, 22 декабря, публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах чиновник в пиджаке и белой рубашке сидит в кабинете следователя СКР, который сообщает задержанному, что он задержан за получение взятки через посредника.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Алексеенко оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Ему вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края. Посредник передал Алексеенко ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Алексеенко был назначен на пост главы Краснодара 17 ноября.