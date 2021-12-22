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Международный аэропорт Сочи приостановил прием самолетов

Международный аэропорт Сочи временно приостановил прием рейсов

Фото: страница «Сочи Аэропорт» на Facebook

Международный аэропорт Сочи сообщил о временной приостановке приема воздушных судов. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что самолеты ожидают посадки, кружа над взлетной полосой. В настоящее время изменено время приема рейса из Перми, а также отменена регистрация на четыре вылетающих лайнера, в частности, в Тюмень и Казань. О причинах ограничений пока не сообщается.

Ранее в декабре самолет «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна. Экипажу пришлось поменять траекторию полета в 50 километрах от берега.

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Валентина Процкова
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