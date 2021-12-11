Российский самолет изменил курс из-за неопознанного воздушного судна

Самолет «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна. Об этом сообщает E1.ru.

На борту российского самолета находились 166 пассажиров, среди которых 12 детей и шесть членов экипажа.

Как сообщает KP.RU, из-за неопознанного судна экипажу пришлось изменить курс в 50 километрах от берега. После смены курса борт приземлился в аэропорту Сочи.

Ранее в субботу утром, 11 декабря, в аэропорту Шереметьево самолет совершил экстренную посадку сразу после вылета. В авиакомпании NordWind объяснили, что это произошло из-за превышения «нормальной» высоты. По другой информации, в кабине пилотов упало давление и уровень кислорода.