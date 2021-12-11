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В авиакомпании NordWind объяснили экстренную посадку самолета в Шереметьево

Авиакомпания NordWind: самолет экстренно сел из-за превышения «нормальной» высоты

Фото: Пивов / РИА Новости

Самолет, который следовал из Москвы в Краснодар, сел в аэропорту Шереметьево сразу после вылета, так как во время полета сработала сигнализация о превышении «нормальной» высоты в салоне. Так объяснили экстренную посадку в авиакомпании Nordwind, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«После набора высоты 9800 метров в кабине экипажа сработала сигнализация, оповещающая о превышении "нормальной" высоты в салоне. Экипаж выполнил снижение до безопасной высоты — около 3000 метров, согласно требованиям инструкции», — заявили в авиакомпании.

По данным Telegram-канала Kub Mash, экстренная посадка лайнера произошла из-за падения давления и уровня кислорода в кабине пилотов. Пассажиры рейса также рассказали, что на местах A, B и С не работали кислородные маски — они не выпали при проблемах с герметизацией.

Об экстренной посадке борта авиакомпании NordWind из-за сбоя в системе герметизации стало известно утром 11 декабря. Сообщалось, что самолет взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт.

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Анастасия Шейкина
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В авиакомпании NordWind объяснили экстренную посадку самолета в Шереметьево
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