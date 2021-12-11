Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Москве

Через полчаса после вылета, примерно в 7:00 по московскому времени, экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Краснодар, сообщил, что в кабине пилотов упало давление и понизился уровень кислорода. После этого было принято решение об экстренной посадке. Такие подробности произошедшего стали известны Telegram-каналу Kub Mash.

Кроме того, по словам пассажиров, на местах A, B и С не работали кислородные маски — они не выпали при проблемах с герметизацией. Сообщается, что администрация авиакомпании отказалась признавать посадку аварийной, а в аэропорту Шереметьево, где сел рейс, пассажиров не встретили.

Об экстренной посадке борта авиакомпании NordWind из-за сбоя в системе герметизации стало известно утром 11 декабря. Сообщалось, что самолет взлетел в 6:34, а через час с небольшим вернулся в аэропорт. Пассажиров пересадили на другой рейс в 10:27.