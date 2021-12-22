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В Сочи увеличат курортный сбор для туристов

ТАСС: в 2022 году курортный сбор для туристов в Сочи увеличится до 50 рублей

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

В 2022 году в Сочи увеличат размер курортного сбора для туристов с 10 до 50 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя заксобрания региона Юрия Бурлачко.

Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду, 22 декабря. На других территориях региона сбор повысится до 30 рублей.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — сказал Бурлачко.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, такая мера необходима для повышения качества работы курортов региона.

Ранее, в ноябре, российское правительство отказалось снижать НДС для туристической отрасли до десяти процентов из-за нецелесообразности такого вида помощи. По оценкам Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение НДС до десяти процентов не приведет к удешевлению туристических услуг для потребителей. Кроме того, в результате уменьшения налога сумма ежегодных потерь из бюджета составит более 37,2 миллиарда рублей.

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Мария Гейн
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