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Издатель книги «Люди Путина» договорился с Абрамовичем

Издательский дом HarperCollins урегулировал спор с Абрамовичем по книге «Люди Путина»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Издательский дом HarperCollins и автор книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон урегулировали спор с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который в ноябре выиграл суд в Лондоне по делу о клевете. Об этом сообщается на сайте HarperCollins.

«После публикации первого издания книги HarperCollins стало известно, что в книге содержится некоторая неточная информация о Романе Абрамовиче. HarperCollins внесла поправки в книгу, чтобы более точно зафиксировать позицию и включить дополнительные комментарии представителя господина Абрамовича», — говорится в сообщении.

Поправки внесены в описание причин покупки Абрамовичем футбольного клуба «Челси»: новое издание будет более подробно объяснять мотивы бизнесмена. «HarperCollins и автор приносят свои извинения за то, что эти аспекты книги были не так ясны, как им хотелось бы, и рады, что теперь уточнили текст», — заключили в издательском доме.

О том, что Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина», сообщалось в конце ноября. Высокий суд Лондона признал клеветническим утверждение о том, что миллиардер купил «Челси» по указанию президента России Владимира Путина с целью получения влияния на Западе.

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Варвара Кошечкина
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