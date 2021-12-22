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Лукашенко задумался о строительстве второй АЭС в Белоруссии

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил о проработке вопроса о строительстве новой АЭС
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров / Reuters

Власти Белоруссии задумались о строительстве второй АЭС в стране. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко, передает Telegram-канал министерства энергетики.

Головченко сказал журналистам, что есть поручение президента Александра Лукашенко проработать вопрос о строительстве АЭС еще в одном регионе Белоруссии.

«Вопрос не очень простой. Надо провести большой объем научных исследований, не только экономических расчетов — исходя из комплексной программы развития страны», — отметил глава правительства.

По его словам, работа ведется с участием российских специалистов. «Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года и внести президенту страны соответствующие предложения», — заключил Головченко.

Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили осенью 2020 года в Гродненской области. Лукашенко заявил, что республика стала «ядерной державой».

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Алевтина Запольская
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