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В Кремле назвали условия для следующего саммита Путина с Байденом

Пресс-секретарь Песков: саммит Путина с Байденом зависит от ответа США на предложения РФ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для следующего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, перед встречей нужно будет понять, каким окажется ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее Песков заявлял, что в позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, однако страна заинтересована в проведении переговоров. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. По его словам, между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Глава МИД назвал деловой реакцию американских коллег.

Марина Совина
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