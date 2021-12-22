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В Кремле прокомментировали позицию России по гарантиям безопасности

Представитель Кремля Песков: РФ заинтересована в переговорах по гарантиям безопасности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, однако страна заинтересована в проведении переговоров. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как уже отмечал глава государства Владимир Путин, Москва хочет провести эти переговоры, чтобы обсудить позиции друг друга, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Песков не стал отвечать на вопрос, от каких принципиальных моментов Россия не готова отказаться. Однако сам факт, что подтверждается готовность — это уже хорошо, заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. По его словам, между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Глава МИД назвал деловой реакцию американских коллег.

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Юлия Ямпольская
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