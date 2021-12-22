В Бурятии открылась выставка буддийского искусства

В Музее истории Бурятии имени Хангалова в Улан-Удэ открылась выставка «Живая традиция бурятского буддийского искусства», где можно увидеть работы известных мастеров танки. Об этом сообщает портал «Тивиком».

В экспозиции представлены работы Данзана Дондокова и его дочери Нимацырен. «Те работы, которые представлены на выставке, они особенные. Особенные тем, что это продолжение настоящей бурятской буддийской традиции иконописания», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Как поясняет портал, Данзан Дондоков, будучи последним носителем традиционной буддийской живописи, возродил ее после гонений и репрессий. Затем все свои знания художник передал дочери, и теперь она продолжает дело отца.

«Когда я делаю свои работы, я обращаюсь к учителям, линии преемственности и для меня самая большая была награда, когда Ринпоче (тибетский буддийский лама традиции ньингма, мастер дзогчен — прим. «Ленты.ру») сказал, что мои работы живые и на них можно медитировать. Вы знаете, это самая большая награда», — призналась Нимацырен Дондокова.

На выставке также можно увидеть скульптуры и предметы, раскрывающие ритуал поклонения, а также материалы, демонстрирующие процесс работы художника. Посетить выставку можно до 16 января.

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