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Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»

Американка решила изобразить на теле планету Земля, самолет и надпись: «Наслаждайся»

Кадр: username10993e / Tiktok

Жительница США продемонстрировала неудачную татуировку мастера после его попытки утаить изображение. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах пользовательница с никнеймом @username10993e объяснила, что захотела нанести на тело новый рисунок и отправилась в салон в Мэриленде. Клиентка показала мастеру эскиз, который представлял собой планету Земля, самолет и надпись Enjoy («Наслаждайся») и попросила перенести его на свою ногу.

Американка отметила, что по окончании процедуры ей не удалось рассмотреть конечный результат, поскольку мастер сразу заклеил работу непрозрачной пленкой. По возвращении домой девушка решила взглянуть на новую татуировку и огорчилась, удалив пленку. Она прикрепила фото получившегося изображения и объяснила, что оно испорчено и выглядит, «как каракуля, нарисованная фломастером».

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«Я ненавижу ее», — подписала блогерша пост, набравший 32,6 тысячи просмотров. Пользователи сети отметили, что американка сама виновата в том, что осталась с некачественным рисунком. «Татуировки — это ответственный шаг. Нельзя относиться к ним легкомысленно. Это можно было предвидеть», «Всегда нужно проверять работы тату-мастера», «Бедняжка, в следующий раз будешь думать головой», — высказывались юзеры.

Ранее в декабре пользователи сети разглядели непристойный рисунок в новой татуировке девушки. Анонимная юзерша разместила снимок, на котором продемонстрировала новый рисунок на ноге. По ее задумке, на тату должны быть изображены расположенные друг на друге камни разных форм. Однако из-за неудачной реализации полученное изображение напоминает гору фекалий.

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Таисия Косинцева
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