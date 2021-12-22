Названы самые популярные видео из российских музеев

Сервис для обмена короткими видео TikTok подвел итоги 2021 года и назвал самые популярные видео из российских музеев. Список роликов культурных центров представлен в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что в 2021 году крупнейшие российские музеи поучаствовали в проекте «Музейный TikTok». Они проводили в соцсети TikTok экскурсии, запускали челленджи и видеогиды. В проекте участвовали Русский музей, Музей Фаберже, Государственный Эрмитаж, Музей транспорта Москвы, Музей современного искусства «Гараж» и Государственный исторический музей.

Одним из самых популярных видео в данной категории стал ролик от Государственного Эрмитажа про один из древнейших экспонатов — большой семиреченский алтарь, который хранится в зале Древней Средней Азии. Ролик набрал около 987 тысяч просмотров и более 27 тысяч лайков.

Еще одним популярным просветительским роликом стало видео Государственного исторического музея. Публикацию, на которой продемонстрирован стеклянный канфар из Северского кургана, просмотрело более 908 тысяч пользователей. В список соцсети также вошел ролик Русского музея про необычных героев в Михайловском саду, набравший более 7,6 миллиона просмотров.

Ролик музея-заповедника «Царское Село» из фонда оружия тоже стал одним из самых популярных экспонатов музея среди пользователей TikTok. В список также вошло видео Государственного Эрмитажа со звуком мелодии часов, которое пользователи просмотрели более двух миллионов раз.

Ранее платформа назвала лучшие жизнерадостные ролики года. Одним из самых популярных видео в данной категории стала публикация блогера под ником @_tusya_kiskis. Ролик, в котором автор играл со своей кошкой по имени Туся, набрал более 21 миллиона просмотров и около 2,7 миллиона лайков.