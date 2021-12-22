Оголяющий тело топ популярного бренда вызвал недоумение у покупателей

Откровенный дизайн вещи популярного модного бренда Tigermist вызвал недоумение потенциальных покупателей. Соответствующие фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о белом, оголяющем тело топе, который выглядит как асимметричный бюстгальтер с рукавами и завязками на талии. Его стоимость на сайте марки составляет почти 60 долларов (4400 рублей). Товар представлен также в черном цвете. На размещенном в сети кадре манекенщица позирует в топе, сочетая его с бежевыми брюками.

Публикация набрала больше шести тысяч лайков, однако подписчицы бренда принялись критиковать дизайн вещи в комментариях. «Никто это не будет носить», «Чья-то грудь вообще вместится в этот топ?», «Моя грудь слишком велика для такого», «А что делать девушкам с третьим размером груди, например?», «Какого черта?» — писали они.

В ноябре дизайн полупрозрачного платья бренда Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Речь идет о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками по бокам. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду.

