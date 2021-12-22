Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Оголяющий тело топ популярного бренда вызвал недоумение у покупателей

В сети раскритиковали топ бренда Tigermist, который выглядит как ассиметричный бюстгальтер

Фото:@tigermist

Откровенный дизайн вещи популярного модного бренда Tigermist вызвал недоумение потенциальных покупателей. Соответствующие фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о белом, оголяющем тело топе, который выглядит как асимметричный бюстгальтер с рукавами и завязками на талии. Его стоимость на сайте марки составляет почти 60 долларов (4400 рублей). Товар представлен также в черном цвете. На размещенном в сети кадре манекенщица позирует в топе, сочетая его с бежевыми брюками.

Публикация набрала больше шести тысяч лайков, однако подписчицы бренда принялись критиковать дизайн вещи в комментариях. «Никто это не будет носить», «Чья-то грудь вообще вместится в этот топ?», «Моя грудь слишком велика для такого», «А что делать девушкам с третьим размером груди, например?», «Какого черта?» — писали они.

В ноябре дизайн полупрозрачного платья бренда Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Речь идет о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками по бокам. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
В США задумали введение жестких мер против России при «вторжении на Украину»
На Украине заявили о наличии карт-бланша у властей на грабеж страны
Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров под видом подписки на услуги
«Макдоналдс» уменьшит порции картофеля фри из-за проблем с поставками
Оголяющий тело топ популярного бренда вызвал недоумение у покупателей
Украина укрепила «опасные» участки с Россией
В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину
Цены на шампанское в России захотели поднять с Нового года
Полиция вычислила заказчика убийства по его пятизвездочному отзыву киллеру
Однокурсница девятилетней студентки МГУ рассказала о ее пропусках занятий
Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
В США вспомнили о владевшей крупнейшим в мире флотом Ту-160 Украине
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter