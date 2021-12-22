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В США вспомнили о владевшей крупнейшим в мире флотом Ту-160 Украине

The Drive: Украина после распада СССР владела крупнейшим в мире флотом самолетов Ту-160

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

После распада СССР Украина владела крупнейшим в мире флотом стратегических бомбардировщиков Ту-160, вспоминает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в настоящее время Россия модернизирует имеющиеся в ее распоряжении самолеты, в том числе полученные от Украины, и возобновляет их производство. «Менее известно то, что когда-то подавляющая часть сил Ту-160 не находилась в руках России. Вместо этого он принадлежал Украине, стране, отношения которой с Москвой неуклонно ухудшались с момента обретения ею независимости от Советского Союза», — пишет издание.

The Drive также отмечает, что в 1991 году в Прилуках на Украине располагалось 19 единиц Ту-160. Киеву, отказавшемуся от ядерного оружия, не хватало средств для регулярного использования самолетов, производившихся в России. Решение о передаче Украиной России восьми стратегических бомбардировщиков было принято в 1999 году на фоне событий в Югославии.

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«Тем не менее нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Украиной означает, что подобная передача военных активов из одной страны в другую сейчас немыслима», — полагает The Drive.

Издание напоминает, что четырехдвигательный стратегический бомбардировщик способен развивать максимальную скорость две тысячи километров в час и пролетать без дозаправки более 12 тысяч километров.

В декабре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки планируется на 2022 год.

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Иван Потапов
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