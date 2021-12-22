Мировые башни под Вологдой вышли в финал конкурса необычных арт-объектов России

Копии мировых достопримечательностей, построенные в деревне Нефедово под Вологдой, вышли в финал конкурса самых необычных народных арт-объектов России «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, Мировые башни набрали 47,3 процента голосов пользователей сети, обойдя остальные объекты со значительным отрывом. На втором месте разместился Змей Горыныч на крыше дома из Ярославской области, за который проголосовали 33,6 процента россиян. Тройку лидеров замыкает парк скульптур из Иваново — 7,5 процента.

«Кстати, уже второй раунд подряд в финал отправляются именно башни — неделей ранее победила Вайнахская башня из Чеченской Республики в исполнении Юсупа Мутулаева», — отметил создатель сообщества путешественников «Туту.ру» Сергей Пищулов.

Ранее в декабре организаторы конкурса «Туту Арт» назвали победителя восьмого раунда конкурса. Лидером народного голосования стал памятник комару-хранителю Сибири. Монумент насекомого из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа обошел соперников с колоссальным отрывом — арт-объект набрал 72,4 процента голосов.