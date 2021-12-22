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Порошенко отказался приходить на допрос по делу о государственной измене

Бывший президент Украины Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене, заявил адвокат
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался приходить на допрос по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщил адвокат политика Илья Новиков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

«Мы уже сказали, что нет, и он это подтвердил», — ответил адвокат на вопрос о том, придет ли Порошенко на допрос. По мнению Новикова, повестка была выписала неправильно, а само дело является шоу и преследованием оппозиции.

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До этого другой адвокат политика Игорь Головань захотел вызвать свидетелем по делу о госизмене действующего президента Украины Владимира Зеленского. Помимо него, юрист захотел видеть в суде и других политиков, в том числе вице-премьера Ирину Верещук, депутатов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Марина Совина
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